Петропавловск-Камчатский, 13 ноября, 2015, 07:18 — ИА Регнум. Никаких изменений действующего законодательства России по социальным гарантиям для жителей Севера и районов приравненных к ним не предвидится. Так депутат Госдумы Ирина Яровая прокомментировала новости с Камчатки, где профсоюзы собираются устроить митинг против якобы планов властей страны отобрать у дальневосточников право на бесплатный проезд в отпуск, передает корреспондент ИА REGNUM.

Письмо Минтруда

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По словам Ирины Яровой, она провела рабочие переговоры с министерством труда, где ей подтвердили, что никто не собирается обсуждать какие-либо изменения социальных гарантий.

«Вектор политики государства сегодня однозначный — развитие Дальнего Востока, создание в регионе комфортных условий для жизни и работы, поэтому социальный пакет не просто сохраняется, он еще и расширяется. Поэтому ни Минтруда, ни Госдума, ни правительство РФ сегодня не ставят вопрос об изменении социального пакета гарантий северянам с точки зрения ухудшения», — пояснила депутат.

Она также отметила, что бизнес всегда ставит вопросы о том, чтобы снять с себя какие-то социальные обязательства, но это не значит, что государство на это согласится.

«В вопросах северян есть единая позиция — независимо от формы собственности предприятия, на котором они работают, весь пакет социальных гарантий должен исполняться», — резюмировала народный избранник.

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В профсоюзах Камчатки корреспонденту ИА REGNUM при этом сообщили, что у них есть письмо, которое подписано заместителем министра труда России Любовью Ельцовой. Из него тред-юнионы и сделали вывод о предстоящих изменениях. В частности они считают, что власти хотят поэтапно отменить право жителей Камчатки и всего Дальнего Востока на проезд в отпуск за счет работодателя. Поэтому профсоюзы решили проводить акции протеста. Первая пройдет уже 27 ноября на главной площади столицы Камчатки.

Категорично настроены и профсоюзные организации Якутии. Которые также намерены организовывать митинги и акции протестов, чтобы отстоять право на оплачиваемый проезд в отпуск для людей, проживающих на Крайнем Севере.