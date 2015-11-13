Вашингтон, 13 ноября, 2015, 03:43 — ИА Регнум. Следователи по делу об авиакатастрофе российского самолёта Airbus A321 на Синайском полуострове узнали, что на борту авиалайнера находился таймер, который должен был сработать через два часа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, осведомлённый о ходе расследования.

fotomaps.ru Бомба

При этом не ясно, была ли данная информация получена из перехваченных переговоров между террористами либо в ходе анализа деталей разбившегося самолёта.

Другой источник сообщил, что по одной из рабочих версий, бомба была установлена вблизи топливного бака. Расчёт террористов был на то, что топливо при возгорании уничтожит все следы. Этим может объясняться тот факт, что на фрагментах самолёта до сих пор не удалось обнаружить никаких следов взрывчатки.

Как передавало ИА REGNUM, крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября. Лайнер Airbus A-321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение через 23 минуты после вылета. На борту самолёта находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Причина авиакатастрофы до настоящего времени не установлена.

6 ноября президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин авиакатастрофы на Синайском полуострове.

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