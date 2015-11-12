Осло, 13 ноября, 2015, 01:27 — ИА Регнум. Начало матча сборных Норвегии и Венгрии прошло в равной борьбе, но после того, как Ласло Кляйнхайслер на 26-й минуте забил гол в ворота хозяев, гости начали больше внимания уделять обороне. После перерыва у них вообще не осталось других забот, кроме как удержать столь благоприятный счёт. Хозяева имели огромное преимущество, создали много моментов, но 39-летний вратарь венгерской сборной Кирай сумел в своём сотом матче за сборную остаться сухим. Шансы норвежцев попасть на Евро во Францию упали до минимума.

on-sports.ru Футбольный мяч

Завтра будет сыгран ещё один стыковой матч, Босния и Герцеговина сыграет с Ирландией.