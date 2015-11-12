Саранск, 13 ноября, 2015, 00:39 — ИА Регнум. В лечебном исправительном учреждении № 19 в Мордовии открыли бюст великому русскому писателю Федору Достоевскому. Открытие памятника приурочено к проведению Года литературы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления ФСИН.

www.13.fsin.su Памятник Федору Достоевскому на территории ЛИУ №19

Идея создания бюста, а также его расположения на территории учреждения принадлежит начальнику ЛИУ № 19 Алексею Булычеву. «Мы долго думали о том, чем украсить площадь перед храмом: хотели, чтобы было красиво, и была смысловая нагрузка. Выбор пал на великого русского писателя Достоевского. Бюст установлен на территории жилой зоны колонии напротив строящегося храма во имя «Спаса всемилостивого». Это не случайно, так как в произведениях писателя присутствуют евангелистские сюжетные линии. Федор Михайлович верил, что любой человек может победить зло в своей душе и открыть путь к добру», — рассказал начальник учреждения в ходе церемонии открытия скульптуры.

Открыл скульптуру ее автор — осужденный Bладимир Тетерлев.

После мероприятия осужденные представили праздничную программу, в которую вошли театральная постановка — сцена из романа «Преступление и наказание», а также просмотр короткометражного документального фильма о жизни и творчестве писателя.