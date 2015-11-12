Саранск, 13 ноября, 2015, 00:22 — ИА Регнум. Мордовия занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по урожайности зерновых — 25,6 центнера с гектара. Это на 1,7 центнеров выше прошлогоднего уровня, заявил глава республики Владимир Волков в ходе мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

ikar.ru Зерно

Успехов добились и в других сельскохозяйственных отраслях. Хорошие результаты получены по возделыванию кукурузы на зерно. В текущем году собрано 130 тыс. тонн. Свекловодами республики собрано более 1 млн тонн сахарной свеклы при урожайности 405 центнеров с гектара, что также является наивысшим результатом среди регионов ПФО. В текущем году произведено 5,5 тыс. тонн овощного зеленого горошка.

Заготовлено 1,5 млн тонн сенажа и силоса, а всего на условную голову скота вместе с фуражом запасено свыше 42 центнеров кормовых единиц. Посеяны озимые культуры на площади 180 тыс. гектаров. На полную потребность засыпаны семена яровых культур — это 70 тыс. тонн. В текущем году приобретено 45 зерноуборочных, 10 кормоуборочных комбайна, 50 тракторов.

За 10 месяцев этого года производство валовой продукции животноводства в сельхозпредприятиях увеличилось на 9%. По итогам года производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий должно составить 250 тыс. тонн. Это будет на 17% больше прошлогоднего уровня. Увеличение обеспечено за счет роста производства мяса птицы и свинины.

Глава Мордовии отметил, что произведено рекордное количество куриного яйца за всю историю республики — около 1,4 млрд штук.

Производство молока в сельхозпредприятиях в текущем году увеличится на 5% и достигнет 320 тыс. тонн. «Надой на корову ожидается не менее 5,2 тыс. кг, с ростом к уровню прошлого года более чем на 440 кг. Впервые в республике будет преодолён «пятитысячный» рубеж», — подчеркнул Волков.

В текущем году в республике племенное маточное поголовье крупного рогатого скота доведено до 17,5 тыс. голов, что составляет четверть от общей численности республиканского стада. В государственном племенном регистре зарегистрированы племенные заводы по разведению свиней, обладающих высокими качественными характеристиками мяса, значительной продуктивностью и скороспелостью.

За 9 месяцев этого года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности отгрузили собственной продукции на сумму более 39 млрд рублей, что на 26% больше уровня прошлого года. Произведено мясоперерабатывающей продукции на 37% выше уровня соответствующего периода прошлого года. Производство колбасных изделий за 10 месяцев текущего года выросло в 1,5 раза к прошлогоднему уровню и превысило 67 тыс. тонн. За этот же период в молокоперерабатывающей отрасли выпущено продукции на 15% больше прошлого года. Производство сыра увеличилось на 26% и составило 13,6 тыс. тонн. На 17% увеличилось производство плодоовощных консервов. Будет произведено около 100 тыс. тонн сахара.

Продукция, произведенная в Мордовии, кроме того отличается прекрасным качеством. Стали известны победители конкурса «100 лучших товаров России» за 2015 год. В номинации «Лидер качества» лучшим признан Ликероводочный завод «Саранский». Приз «Вкус качества» получил сахарный песок «Ромодановсахара». А лучшим товаром в области импортозамещения стал твердый сыр «Конте Ичалковский».

«В этот раз мы подводим итоги сельскохозяйственного года на фоне очень непростой ситуации в стране и мире. Экономика России испытывает сильнейшее внешнее давление. Тем весомее и ценнее результаты, которых мы добились в развитии сельского хозяйства нашей республики в этом году. Успехи Мордовии в аграрном секторе отметил в ходе своего недавнего визита Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев. Он высоко оценил уровень развития агропромышленного комплекса республики, отметив, что доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте превышает 10% — это в 2,5 раза больше, чем в целом по стране», — подытожил Владимир Волков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам текущего года Мордовия прогнозирует рост ВРП на 5−6%.