Минск, 12 ноября, 2015, 23:47 — ИА Регнум. Построенные на средства госбюджета теннисные корты и велотреки не заполнены и это очень странно. Об этом 12 ноября заявил Александр Лукашенко, посещая минский физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Мандарин» в Минске

Лукашенко сообщил, что поручал белорусской спортсменке Дарье Домрачевой изучить вопрос с посещаемостью построенных на средства госбюджета огромных спортивных объектов, и она обнаружила там отсутствие желающих заниматься теннисом или велогонками. Такое положение дел вызвало недоумение руководителя постсоветской республики, заметившего, что на Западе люди стремятся заниматься физкультурой и спортом, поэтому подобные объекты заполнены.

По мнению Лукашенко, такое положение дел можно исправить пропагандой здорового образа жизни. Если к тому же строить «простые, абсолютно дешевые» спорткомплексы, оснащенные тренажерами белорусского производства, то народ, занятый поиском хлеба насущного во время кризиса, потечёт туда рекой.

«Это не «развлекаловка» — это фабрика здоровья», — сказал Лукашенко, указывая на пользу от физкультурно-спортивных объектов. Именно они, считает он, позволят гражданам экономить на медикаментах и разгрузить учреждения Минздрава.

Во время посещения «Мандарина», Лукашенко отдал группе прибывших с ним чиновников ряд указаний. В частности, он поручил обеспечить наполняемость уже построенных спортивных объектов. Он также дал указания по ценообразованию на таких объектах — цены не должны быть ни высокими, ни низкими. Вероятно, ранее подобные идеи не приходили в голову его подчинённым.

«Мир хижинам, война дворцам», — заявил член Конвента революционной Франции Пьер Жозеф Камбон в конце XVIII века по поводу, не относящемуся к проблеме доступности для граждан занятий хоккеем или теннисом. Возможно, Александр Лукашенко осознал последствия увлечением строительством дворцов. Кризис заставляет экономить и думать о хижинах, о доступных для бедняков благах. Пожалуй, это можно назвать подарком белорусскому народу к 7 ноября, что руководитель постсоветской республики старался делать, сохраняя эту «красную дату» в официальном календаре.

В 2015 году как-то не сложилось ни с вводом новой станции метро, ни с каким-то другим сопоставимым «подарком народу». Как отметил недавно Лукашенко, вменяемый правитель должен «идти на полшага впереди» и не дожидаться, когда новоявленные якобинцы закричат «Смерть тиранам, мир хижинам!».