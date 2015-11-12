Всеволожск, Ленинградская область, 12 ноября, 2015, 22:11 — ИА Регнум. Парламент Ленинградской области утвердил в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статью 3−1 областного закона «О налоге на имущество организаций». Законопроект предусматривает налоговые льготы в размере 50% от ставки налога на имущество для организаций, производящих автомобили на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

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Инициатором этого налогового послабления для автопроизводителей выступил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Поводом послужила сложная экономическая ситуация на предприятиях автомобильной промышленности. Одна из особенностей автомобильного рынка — необходимость регулярного обновления модельного ряда при поддержании умеренной цены. Снижение ставки налога на имущество на 50% позволит компенсировать часть затрат, связанных с запуском в производство обновленного модельного ряда автомобилей. Льгота будет действовать в ограниченный период — с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

По мнению разработчиков законопроекта — комитета экономического развития и инвестиционной деятельности — такая мера региональной поддержки поможет автопроизводителям в непростых макроэкономических условиях предложить потребителям конкурентоспособную цену на автомобили, произведенные в Ленинградской области, а также будет способствовать социальной стабильности на предприятиях автомобильной промышленности и смежных отраслей.

«Мы рассчитываем, что этот закон создаст еще более комфортные условия для размещения в Ленинградской области новых автосборочных предприятий и окажет поддержку уже существующим производствам», — прокомментировал Александр Дрозденко этот законопроект.

Напомним, что на территории Ленинградской области существует единственный завод по сборке автомобилей — Ford Sollers.

Завод Ford Sollers во Всеволожске был построен в 2002 году. Сегодня он выпускает по технологии полного цикла автомобили Ford Focus во всех существующих модификациях кузова, а также седан Mondeo. Мощность предприятия — более 160 тыс. а/м в год, общие инвестиции в создание и развитие производства на данный момент превысили 400 миллионов долларов. На предприятии занято около 1500 человек.

Ford Sollers — это совместное предприятие Ford Motor Company и ОАО «Соллерс» c равным участием сторон, созданное в 2011 году, которое отвечает за российское производство, импорт и продажу продуктов Ford, включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод Ford Sollers во Всеволожске остановит свою работу на два месяца — с 18 ноября по 15 января. На заводе также будет запущена программа увольнения сотрудников по соглашению сторон с выплатой компенсации в размере пяти окладов. «Компания пытается избежать затоваривания — переизбытка продукции. Так как спроса нет, сокращают и производство, и число сотрудников», — так комментрует ситуацию генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Несмотря на небольшой подъем спроса в сентябре в связи с выходом новых моделей, продажи марки Ford в России упали на 41% за 2015 год. При этом при общее падение авторынка в России, по данным АЕБ было 33%.