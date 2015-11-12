Краснодар, 12 ноября, 2015, 21:33 — ИА Регнум. Сборная Фарерских островов ничем не удивила россиян, добросовестно выстроив у своих ворот оборонительный редут и не слишком напрягаясь в атаке. Сборной России наоборот, необходима была победа, так как два предыдущих матча (с финнами и с австрийцами) она проиграла. В первом тайме гости сыграли надёжно, не позволив россиянам поразить свои ворота.

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После перерыва Дмитрий Хомуха, тренер молодёжной сборной России, внёс коррективы, и дела у россиян пошли веселее. На 54-й минуте Рамиль Шейдаев забил гол, и у болельщиков сборной России полегчало на душе. Через некоторое время последовали замены, в частности Рамиль Шейдаев уступил место Андрею Панюкову, который через пять минут после выхода на поле забил второй гол в ворота островитян. Матч закончился со счётом 2:0.

Пока сборная России находится на четвёртом месте в группе 7, где кроме россиян играют Германия, Австрия, Финляндия, Азербайджан и Фарерские острова. По регламенту напрямую в финальную часть чемпионата Европы попадают только победители групп, а лучшие из команд, занявших вторые места разыграют путёвку в стыковых матчах.

Не смотря на сложность задачи попадания на Евро-2017, никто в молодёжной сборной не считает её невыполнимой. Тем более, что впереди ещё больше года времени и достаточно много матчей.