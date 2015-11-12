Москва, 12 ноября, 2015, 21:56 — ИА Регнум. 12 ноября в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса «Московское качество» — брендов продуктов питания отечественного производства, участвующих в программе импортозамещения. В этом году в отборе лучших марок смогли участвовать все желающие москвичи. Упаковки продуктов-победителей промаркируют знаком «Московское качество».

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«Если говорить о качестве, то все продукты, которые победили, были проверены экспертом Роспотребнадзора, членом Экспертного совета. Поэтому, в этом смысле мы можем быть уверены, что все продукты, которые награждались — действительно качественные и безопасные», — заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт молочного рынка, генеральный директор «Petrova FiveConsulting» Марина Петрова.

Она подчеркнула, что вся молочная продукция, представленная на конкурсе, соответствует высоким стандартам. «Сбои практически невозможны. То есть какие-то моменты могут быть, потребители с ними сталкиваются, но это, скорей всего, связано с нарушением температурного режима в ритейле, на полках магазинов или у потребителей дома, которые просто не могут обеспечить достойное температурное хранение», — пояснила она.

По словам Петровой, в городе наблюдается снижение продаж по отдельным категориям продуктов — самое существенное в сегменте твердых сыров. «По России этот показатель — минус 15%, по Москве чуть меньше — минус 10%. Потому что сыр не является продуктом первой необходимости, от него можно отказаться. В том числе, потребители твердого сыра переориентированы на плавленный сыр. Рост в сегменте плавленных сыров в первом полугодии 2015 года составил 16%», — сообщила она.

Высокий уровень участников конкурса отметила и член экспертного совета конкурса, заведующая лабораторией «Технология колбас, полуфабрикатов и упаковки» ФГБНУ ВНИИМП мясной промышленности им. В.М. Горбатова Виктория Насонова. Как она пояснила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, данный конкурс помогает выявить потребительские предпочтения москвичей.

«Что понимать под понятием качества? У нас показатели качества прописаны в самих стандартах. Если эти продукты прописаны по техническим условиям, то показатели прописаны в самой документации. К показателям качества можно отнести внешний вид, запах, цвет и другие характеристики. Если продукция не соответствует, то ее просто не будут покупать. Потребитель — это маркер качественной или некачественной продукции. Потому что если продукты некачественные, то потребитель их просто не будет покупать. Он купит ее один раз, но в дальнейшем за ней не вернется», — сообщила Насонова.

Она отметила, что импортозамещение в целом не коснулось колбасных изделий, так как вся представленная на рынке столицы мясная продукция отечественного производства. «Да, было одно время, когда поставлялись иностранные продукты, нетрадиционные для нас, такие как сыровяленные с плесенью, окорок, хамон. Но в целом, большую часть рынка составляют традиционные продукты», — пояснила она.

В то же время она отметила, что представители торговых сетей жалуются на некоторый упадок спроса в связи с ростом цен. «Потребитель, когда приходит, тратит ту же самую сумму, что тратил раньше, просто на эту же самую сумму он берет меньшее количество», — пояснила Насонова.

В свою очередь, генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в целом спрос на чай и кофе в столице не сократился, однако заметны изменения между сегментами.

«Понятно, что растет спрос на более экономичную продукцию и сокращается спрос на премиальную. Надо сказать, что рынки себя ощущают пока напряженно с точки зрения финансирования, кредитования и замещения некоторых видов импортного сырья. В частности, то, что приходило из Европы, приходится замещать, искать аналоги. Есть над чем еще работать», — заявил Чантурия.

В ходе торжественной церемонии награждения президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Михаил Кузовлев заявил, что принято решение сделать конкурс ежегодным.

Напомним, конкурс «Московское качество» ранее проходил в столице до 2010 года, однако москвичи не имели возможность бесплатно участвовать в голосовании. В этом году все жалеющие могли голосовать с 9 июня по 25 октября на сайте МТПП. В каждой из 16 категорий продуктовых товаров и отдельно категории «Розничная торговля, гипер — и супермаркеты» были определены по 3 финалиста, получивших наибольшее количество голосов. Окончательное решение по победителям конкурса принимает экспертный совет.