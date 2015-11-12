Екатеринбург, 12 ноября, 2015, 20:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывший помощник бывшего депутата городской думы Олега Кинёва Сергей Чуваков отказался от ранее данных им признательных показаний. Об этом он заявил на заседании суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

soctshrm.org Отказ

Напомним, ранее Сергей Чуваков признался следствию в мошенничестве и заключил досудебное соглашение. Его дело рассматривается в особом порядке. Если трое его предполагаемых подельников, включая Олега Кинёва, предстали перед Свердловским областным судом, то его судит Кировский райсуд Екатеринбурга.

Казалось бы, вот-вот, и приговор ему вынесут более мягкий, чем положено законом, и без судебного следствия. Но неожиданно Сергей Чуваков отказался от своих признательных показаний, По его словам, он не знал лично убитую пенсионерку Ольгу Ледовскую и не совершал мошеннических действий с её квартирой. А показания он, по его словам, дал потому, что не хотел сидеть на одной скамье с Олегом Кинёвым и его предполагаемыми подельниками, обвиняемыми в убийстве Ледовской. Также он заявил о том, что на него давили силовики.

Следующее заседание суда назначено на 7 декабря. Скорее всего, в этот раз дело будет рассматриваться уже в общем порядке.