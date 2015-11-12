Рига, 12 ноября, 2015, 20:29 — ИА Регнум. В Латвии зафиксировано значительное количество поддельных 100-долларовых купюрах очень высокого качества. Информация об этом стала поступать в полицию еще летом 2015 года. Визуально подделку нельзя отличить от оригинала. Подлог можно выявить только при помощи специальной техники, которая должна быть в распоряжении сотрудников обменных пунктов и банков, сообщил представитель пресс-службы Государственной полиции Дайрис Анучинс, пишет портал Delfi.lv.

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Сотрудники Управления Криминальной полиции по Рижскому региону во вторник, 10 ноября, по подозрению в распространении фальшивых долларовых банкнот задержали мужчину 1968 года рождения. В целом полицейские обнаружили и изъяли свыше 150 поддельных купюр номиналом в 100 долларов. Задержанный фальшивки сбывал в пунктах обмена валют.

По данному факту начат уголовный процесс, расследование продолжается. Цель — установить источник фальшивок, их общее количество и всех причастных к данному преступлению, а также изъять из оборота поддельные купюры.

Как сообщало ИА REGNUMранее, с момента вступления Латвии в еврозону, в стране выявлено более 80 000 фальшивых евро, в том числе в 2015 году — 20 000 евро. Чаще всего фальшивки всплывали в Латвии летом 2014 года, когда на «черном рынке» появились профессиональные распространители. За первое полугодие 2015 года в Латвии выявлено 316 поддельных банкнот, а годом ранее — около 300. Чаще всего в Латвии можно встретить поддельные банкноты номиналом 50 и 20 евро, их следы обычно ведут в Италию. И это общеевропейская тенденция. Заметим, что до сих пор в Латвии никто не задержан за изготовление фальшивых купюр, но лишь за распространение подделок.