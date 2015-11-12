Калуга, 12 ноября, 2015, 18:46 — ИА Регнум. Сегодня, 12 ноября, глава городского самоуправления, секретарь местного политического совета партии «Единая Россия» города Калуги Александр Иванов принял участие в Первом всероссийском форуме местных отделений партии «Единая Россия».

Фото Александра Бурылкина и Сергея Коробкова

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, форум секретарей местных отделений партии проводится впервые, с инициативой о его проведении выступил председатель партии Дмитрий Медведев. На форум собралось 2700 руководителей местных отделений партии.

Основными темами обсуждения стала процедура предварительного внутрипартийного голосования и поправки в антикоррупционное законодательство.

«На форуме секретарей местных отделений партии «Единая Россия» одной из основных тем для обсуждения стала процедура предварительного внутрипартийного голосования по выдвижению кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы. 22 мая 2016 года по всей стране пройдёт предварительное внутрипартийное голосование, оно будет открытым, принять участие смогут не только члены и сторонники партии «Единая Россия». Руководство партии поставило перед нами задачи провести праймериз с соблюдением принципов открытости и конкурентности, предварительное голосование должно определить наиболее достойных кандидатов, пользующихся уважением и доверием избирателей, определить лидеров общественного мнения», — сказал глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного политсовета партии «Единая Россия» города Калуги Александр Иванов.

«Для Калуги праймериз не является чем-то новым — весной 2015 года в ходе подготовки к выборам депутатов Законодательного собрания и городской Думы проводилось масштабное внутрипартийное голосование, по результатам которого была сформирована команда кандидатов от «Единой России». По сути, мы провели генеральную репетицию выборов, определенным итогом партийного голосования стала мобилизация кандидатов, членов и сторонников партии. В результате большинство кандидатов, прошедших через процедуру праймериз, одержали победу и получили мандаты депутатов городской Думы Калуги и Законодательного собрания Калужской области. В целом внутрипартийное голосование повысит интерес избирателей, сделает выборы ещё более открытыми и конкурентными», — считает Александр Иванов.