Москва, 12 ноября, 2015, 18:18 — ИА Регнум. Несмотря на критику главы МИД Великобритании Филипа Хаммонда, его ведомство не передавало России своих предложений по списку террористических организаций, который создаётся в рамках Венского формата. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

globalcir.com Мария Захарова — официальный представитель министерства

«Я не могу комментировать заявления, передающиеся через «третьи руки». Говорил ли Филип Хаммонд о составленном Россией списке террористов или не говорил — мы не знаем. Насколько я знаю, Великобритания своих предложений по списку нам не дала. Как можно критиковать российский список террористических организаций, если Великобритания над ним не работала?», — сказала Захарова.

По её словам, в Вене стороны договорились о том, что работа будет вестись, чтобы затем министры могли согласовывать свои подходы по наработкам: «Если вы не согласны — снимите трубку и позвоните, скажите, что вы не согласны. Но они же не звонят!».

Напомним, ранее в частной беседе с журналистами глава МИД Великобритании Филип Хаммонд подверг критике действия России в вопросе составления списка террористических организаций, о создании которого было объявлено в Вене 30 октября.