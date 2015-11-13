Москва, 13 ноября, 2015, 16:07 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ планирует использовать федеральные цирки в качестве киноплощадок, оборудовав их техникой для демонстрации фильмов. «Они будут специализироваться на показе отечественного, в первую очередь детского, кино, мультипликационного кино, которое можно смотреть всей семьей», — заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Соответствующее заявление он сделал 30 октября на встрече с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым.

Тара-Амингу Пермский государственный цирк

ИА REGNUM выяснило реакцию региональных цирков на инициативу министерства.

Во многих региональных цирках ещё не в курсе нововведения. Мнения по вопросу — нужны ли киноплощадки — разделились. В Екатеринбурге не уверены, что специфика государственного цирка подходит для того, чтобы оборудовать в зданиях кинозалы. Воронежский государственный цирк также выразил сомнение в успехе проекта. А вот в Перми к нововведениям готовы.

Директор государственного цирка Мария Сумишевская сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что Пермский цирк уже сейчас принимает разные форматы: сцена переоборудуется под эстрадную и театральную, поэтому кинозал тоже возможен. Сумишевская также заметила, что уже многие современные цирки работают в режиме расширенного формата, что является несомненным плюсом.

Одним из таких цирков стал Саратовский государственный цирк имени братьев Никитиных. В дирекции сообщили, что сцена действительно оборудована для показа театрализованных представлений и кино: «Народный артист России Евгений Миронов ставил здесь «Гамлета». Кроме того, показываем фильмы, например «А зори здесь тихие», уже прошла старая и новая экранизации. Зрители довольны».

По плану Министерства культуры всего в программе задействуют 41 площадку Российской государственной цирковой компании «Росгосцирк», и первым в списке станет Ивановский государственный цирк имени Владимира Александровича Волжанского, который 30 октября открылся после годовой реконструкции.

Согласно задумке, кинозалы будут открыты в дневное время по вторникам, средам и четвергам и будут использоваться исключительно для демонстрации фильмов отечественного производства. Это будут премьерные и ретроспективные показы с упором на мультипликацию и детское кино, которое можно смотреть всей семьей. По словам директора Росгосцирка Вадима Гаглоева, проект не преследует коммерческих целей, и цены на киносеансы будут максимально демократичными, сообщают в пресс-службе ведомства. Дни и время показов выбраны с учётом особенностей репетиционного расписания трупп и не помешают цирковому процессу.

ИА REGNUM напоминает, что 2016 год объявлен Годом российского кино.

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