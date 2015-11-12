Минск, 12 ноября, 2015, 17:13 — ИА Регнум. Европа переживает самый глубокий со времён холодной войны кризис, порождённый войной на Украине. Об этом 12 ноября в Минске на международной конференции «Свежий взгляд на «замороженные конфликты» на постсоветском пространстве» заявил посол Германии в Белоруссии Петер Деттмар.

пресс-служба посольства ФРГ в Минске Посол Германии в Белоруссии Петер Деттмар

Немецкий дипломат констатировал: при распаде СССР около 25 лет назад все надеялись, что после холодной войны наступит новая мультиполярная эпоха, однако этого не произошло, и свидетельством этому является эскалация насилия на разных континентах. По мнению Деттмара, следует продолжать процесс, начатый 70 лет назад в Хельсинки, когда начали создавать ОБСЕ.

«Были новые надежды на то, что ответственность за мир не будет лежать на плечах всего лишь двух держав. Но один миропорядок исчез, а ему на смену не пришел другой. Сегодня мир и не мультиполярный, и не биполярный. Он вообще неполярный. Поиск новой формы проходит не в цивилизованной форме, а через применение насилия, в том числе в Северной Африке и на Ближнем Востоке», — заявил посол Германии.

Временный поверенный в делах США в Белоруссии Скотт Роланд также высказался по данной проблеме, заявив: «Мы уже давно анализируем конфликты и условия, которые к ним привели. Мы хотим сказать, что минский диалог мы увидели в целом в положительном свете».

Скотт Роланд заявил, что «замороженные конфликты» характерны для постсоветского пространства долгое время, и указал на личный опыт наблюдения за конфликтом в Нагорном Карабахе в начале 1990-х. Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, дипломат заверил в озабоченности США такими конфликтами.

ИА REGNUM напоминает, что Германия одной из первых отказалась от принципов Хельсинкских соглашений 1975 года, закрепивших принцип нерушимости границ послевоенной Европы. Германия активно поддержала сепаратизм в Югославии и СССР, расширение НАТО на постсоветское пространство и государственный переворот на Украине в начале 2014 года. Главная роль в этих процессах, как отмечают эксперты (в том числе западные), принадлежала США — единственной сверхдержаве, удерживающей до сих пор статус гегемона в однополярном мире.