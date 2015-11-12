Калининград, 12 ноября, 2015, 17:11 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил дипломату из Казахстана перенаправить транспортный грузотранзит республики из Литвы в российский эксклав. Такое предложение прозвучало на встрече с генеральным консулом Казахстана в Санкт-Петербурге Ермеком Примбетовым.

gov39.ru Генконсул Казахстана в Петербурге Ермек Примбетов

«Наши торговые и экономические связи можно значительно нарастить, если мы будем ставить перед собой и исполнять реальные задачи», — сказал губернатор. Он предложил главе дипмиссии Казахстана в Северо-Западном федеральном округе заняться проработкой вопроса переориентации казахских грузов из Литвы на калининградскую портовую инфраструктуру. Николай Цуканов акцентировал внимание на том, что постановлением правительства РФ в 2016 году запускается механизм компенсации части затрат на железнодорожные транспортные перевозки из Калининградской области на территорию России и обратно.

Примбетов заявил, что Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с Россией в рамках Таможенного союза и налаживании взаимовыгодных межрегиональных связей. Дипломат сообщил о достижениях республики и возможностях поставок в Калининградскую область сельскохозяйственной продукции. Николай Цуканов отметил, что и региону есть что предложить, в том числе рыбную продукцию.

Оборот товаров Калининградской области с Казахстаном составил свыше 16,7 млн долларов США.