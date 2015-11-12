Москва, 12 ноября, 2015, 17:04 — ИА Регнум. Инициатива США по созданию трёх рабочих групп в рамках Венского процесса, начатого две недели назад, стала сюрпризом для России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Из посольства США в Москве поступила информация об организации работы трёх групп, создаваемых США, в Вене 12−13 ноября. Для нас эта инициатива стала сюрпризом. Речь о том, что мы не были в контакте по тематике групп, времени и месту заседаний, уровню и характеру представительства, состава участников. Непонятна задача, которая ставится перед этими группами», — сказала Захарова.

По её словам, в Венских заявлениях от 30 октября чётко сказано, что политический процесс будет вестись самими сирийцами: «Таким образом, документом были развеяны попытки навязывания любых решений извне. Работа экспертов должна быть увязана с работой четырёх межсирийских тематических групп, и важно не путать их с инициативой США».

Захарова также отметила, что отдельной оценки требует приложенный США состав Венских рабочих групп: «С нами этот список никто не оговаривал. Ни в одной из групп не было предусмотрено участие ЕС, Ливана, Италии, Ирака и Ирана. Перед этими игроками, которые благодаря настойчивости России были приглашены в группу, были закрыты двери. Можно ли, действуя так, выходить на конструктивные позиции в интересах реального преодоления кризиса в Сирии? Мы рассматриваем действия в США как неудачный эксперимент».

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены инициировать создание трёх рабочих групп в рамках Венского процесса, начавшегося 30 октября. Первая группа будет заниматься гуманитарными аспектами, вторая — вопросами, связанными с террористами, и третья — вопросами, связанными с оппозицией.