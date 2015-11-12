Москва, 12 ноября, 2015, 17:01 — ИА Регнум. Несмотря на прозрачность и открытость Венского процесса, запущенного в конце октября 2015 года в Вене, Вашингтон пытается подмять этот формат под себя. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Цитата из х/ф «Сорвиголова». Реж. Марк Стивен Джонсон. 2003. США Кингпин

«Эффективный механизм, запущенный в Вене две недели назад, уже столкнулся с попытками извратить его суть. Впечатление, что не все правильно поняли назначение формата. Он позволяет вести откровенную дискуссию и двигаться к согласованию позиций», — сказала Захарова.

По её словам, речь идёт о том, что США накануне министерского заседания выступили с инициативой организовать работу трёх рабочих групп — по гуманитарным аспектам, терроризму и оппозиции: «Предварительных консультаций с российской стороной не проводилось. Это свидетельствует о цели поделить венский формат на ведущих и ведомых, подчинить его Вашингтону. На такое мы пойти не можем».

Напомним, 30 октября в Вене состоялось заседание в многостороннем формате по вопросу сирийского урегулирования. Россию на встрече представил глава МИД России Сергей Лавров.