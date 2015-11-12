Кишинёв, 12 ноября, 2015, 16:48 — ИА Регнум. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) провела 12 ноября акции протеста у здания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), а также у резиденции президента Николая Тимофти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, от НАРЭ социалисты требовали отменить повышение энергетических тарифов, а от президента — уйти в отставку.

pustunchik.ua Утка

Депутаты от ПСРМ установили палатки как у здания НАРЭ, так и во внутренних помещениях здания. По словам лидера социалистов Додона, это «последнее предупреждение властям». «Пусть готовятся. Будут зимовать в палатках», — сказал он.

К резиденции президента социалисты принесли уток — одну живую, и еще несколько в виде муляжей. По словам манифестантов, «немая утка» — это воплощение «бесполезного» президента Николая Тимофти, который не имеет ни собственной позиции, ни собственного голоса в молдавской политике.

Социалисты попытались передать уток «в подарок» президенту, однако охрана не подпустила их к входу в резиденцию. В пресс-службе президентуры сообщили, что Тимофти не намерен встречаться с протестующими.