Чебоксары, 12 ноября, 2015, 16:48 — ИА Регнум. Творческая группа Чувашского государственного театра кукол приступила к реализации проекта «Потрогай сказку», адресованного незрячим и слабовидящим детям. Спектакль «Что такое настоящий сюрприз» З. Алегриной представляет собой тактильный спектакль-игру, он поставлен в рамках гранта Минкультуры России, сообщили ИА REGNUM в Минкультуры Чувашии.

cap.ru Показ спектакля «Что такое настоящий сюрприз» З.Алегриной

Первые представления прошли в Чебоксарской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате. Воспитанники интерната были участниками спектакля вместе со взрослыми артистами.

«Дети, особенные участники сказочного путешествия в Африку, после спектакля поделились своими впечатлениями. Поначалу почти все испытывали внутреннее напряжение, некий дискомфорт от неизвестности, хотя каждый добровольно вызвался на игру. Но по мере того, как разыгрывался сюжет, ребята все больше погружались в спектакль через приятное прикосновение кукол — сказочных героев, через плавание по океанским волнам, хождение по камням, бамбуковому мосту и заросли африканских лиан», — говорят кукольники, отмечая, что «активное существование в игровом действе, основанное на тактильных ощущениях, звуках и запахах, детям нравится».

По словам педагогов специализированной школы, участие детей с особенностями развития в таких необычных спектаклях — это замечательная возможность, когда они развивают свои коммуникативные способности, учатся раскрепощаться и чувствовать себя более уверенно.

В реализации проекта «Потрогай сказку» принимают участие актерский состав — заслуженные артистки Чувашской Республики Алевтина Тимофеева и Юлия Мельник, артисты — Ольга Тарасова, Петр Петров и Дмитрий Львов, звукооператор Дмитрий Иванов. Просмотры спектакля «Что такое настоящий сюрприз» особенной аудиторией продолжатся.