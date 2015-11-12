Минск, 12 ноября, 2015, 16:37 — ИА Регнум. В Минске 12 ноября состоялись продуктивные переговоры глав МИД Белоруссии и Литвы, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей в ходе совместного брифинга с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.

mfa.gov.bg Переговоры глав МИД Белоруссии и Литвы Владимира Макея и Линаса Линкявичюса

«Хочу сказать, что с литовскими партнерами мы поддерживаем очень откровенный, искренний и постоянный диалог, — цитирует Макея пресс-служба МИД Белоруссии. — В течение последних двух недель мы провели целую серию совместных мероприятий, в ходе которых детально обсудили как вопросы двусторонних отношений, так и вопросы взаимодействия Белоруссии с Европейским союзом».

Он указал на состоявшиеся 30 октября в Вильнюсе переговоры на уровне замминистров иностранных дел, также на состоявшееся 9 ноября в Минске заседание совместной межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, в ходе которого «были обсуждены все вопросы торгово-экономического взаимодействия, в том числе и, как это бывает, проблемные вопросы, которые иногда возникают, а также их решение. Были достигнуты соответствующие договоренности».

«Сегодня мы тоже обсудили с моим коллегой все вопросы, касающиеся нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества, — сказал глава МИД Белоруссии. — Мы договорились держать выполнение всех договоренностей, которые были достигнуты ранее, на особом контроле. Такая интенсивность встреч вполне оправдана между соседними странами — у нас насыщенная повестка дня и многие вопросы требуют постоянного контроля, «сверки часов».

Линкявичюс и Макей, как отметил глава МИД Белоруссии, «продолжили диалог по темам, представляющим взаимный интерес, в том числе по чувствительным темам, с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество», обсудив взаимодействие в сферах транспорта, транзита, экологии и энергетики, развития инфраструктуры общей границы. Была также обсуждёна тема взаимодействия официального Минска с Евросоюзом на фоне приостановления действия санкций ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году правительства Белоруссии и Литвы активизировали контакты и приступили к реализации ряда совместных проектов. Официальный Вильнюс снизил градус критики «режима Лукашенко» и сосредоточился на экономических проектах двустороннего взаимодействия, лоббируя их в Брюсселе — этого и добивались в Минске на протяжении многих лет.

Напомним, в повестке минских переговоров Линаса Линкявичюса и Владимира Макея, как 11 ноября проинформировала пресс-служба МИД Литвы, значились вопросы транспорта, энергетики, защиты окружающей среды, «Островецкой атомной электростанции», сельского хозяйства и пограничные вопросы. Ещё до строительства БелАЭС руководство Литвы выступило категорически против реализации данного проекта, небезосновательно видя в нём конкурирующий с проектами строительства АЭС в Литве (по «фукусимскому» проекту, на что граждане Литвы ответили своему правительству отказом) и в северной части Польши (к польским АЭС у Дали Грибаускайте вопросов нет). Как отмечают независимые эксперты, заигравшись в поиск «российской угрозы» в Литве и регионе, руководство постсоветской прибалтийской республики упустило возможность своевременного решения важных сугубо литовских экономических проблем.