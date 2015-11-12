Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2015, 15:46 — ИА Регнум. Известный ростовский бизнесмен Иван Саввиди вновь протянул руку помощи футбольному клубу «Ростов», страдающему от многочисленных долгов уже второй сезон подряд. Предприниматель перечислил 50 млн рублей на выплату заработной платы игрокам и сотрудникам донской команды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 12 ноября.

fc-rostov.ru логотип ФК «Ростов»

Первый транш «Ростов» получил от Ивана Саввиди летом текущего года. Тогда для покрытия долгов бизнесмен перечислил 100 млн рублей. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области также оказало помощь в том же размере. Решение об оказании материальной помощи было принято в связи с остро поднявшимся денежным вопросом, в связи с которым дозаявка некоторых футболистов на сезон 2015/16 была невозможна.

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Отметим, что из-за долгов в клубе многие СМИ периодически распространяют информации о возможном уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера ФК «Ростов». Рулевой желто-синих эту информацию опровергал. Накануне он также выступил с официальным заявлением.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за многочисленных долгов «Ростов» мог и не играть в сезоне 2015/16. Лицензию на участие в чемпионате России команде выдавали при особом условии.