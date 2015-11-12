Симферополь, 12 ноября, 2015, 15:42 — ИА Регнум. Денежная купюра номиналом 100 рублей, посвященная Крыму, в декабре поступит в обращение на территории России. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил первый заместитель председателя ЦБ Георгий Лунтовский, находящийся в Севастополе.

ИА REGNUM 100 рублей

По его словам, дизайн купюры, тираж которой составит 20 млн экземпляров, уже согласован с властями Крыма и Севастополя.

«Памятная банкнота будет очень красивой, мы приняли решение изобразить на ней 2 символа — Крыма и Севастополя, — сказал Лунтовский. — Она будет выполнена в необычной цветовой гамме. Я приезжал сюда специально, чтобы согласовать дизайн с главами двух регионов. В данный момент она печатается».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по результатам которого около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.

18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав России.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк неоднократно обещал вернуть под контроль Украины Донбасс и Крым. С аналогичными заявлениями выступал и президент страны Петр Порошенко — Украина пока не признает Крым российским.