Калининград, 12 ноября, 2015, 15:30 — ИА Регнум. В Калининградской области президент США Барак Обама вновь стал персоной нон грата в сфере общественного питания.

Напомним, весной 2015 года американского лидера лишили прав на покупку пива на главной военно-морской базе Балтийского флота — городе Балтийске. На этот раз не обслуживать Обаму решили маркетологи одной из калининградских пиццерий.

Изготовитель традиционных итальянских блюд выпустил рекламу, на которой Обама смотрит с обложки американского журнала для геев, но далее написано: «Не наш союзник, не наш кумир, не наш герой, не наш клиент. Для натуралов» (на самой журнальной обложке подпись под Обамой гласит: «Наш президент. Союзник. Герой. Икона»).

В маркетинговом отделе пиццерии корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что «геи могут издавать свои журналы, и это нормально, ну, а мы решили ориентироваться на натуралов и делать для них пиццу и воки».