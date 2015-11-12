Минск, 12 ноября, 2015, 15:09 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Белоруссии ничего не известно об обеспокоенности НАТО возможностью захвата армиями России или Белоруссии «Сувалкского коридора». Об этом Владимир Макей заявил 12 ноября в Минске в ходе совместного брифинга с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.

mfa.gov.by Брифинг глав МИД Белоруссии и Литвы Владимира Макея и Линаса Линкявичюса

«Я, честно говоря, впервые слышу об этом заявлении натовских военных. Надо смотреть на то, когда, кем и в каких условиях это высказано. А если говорить в целом, то, честно говоря, я считаю, что подобные утверждения являются абсурдными, — сказал Макей. — Мы считаем, что любое усиление военной активности по обе стороны границы Беларуси и Европейского союза — размещение дополнительных воинских контингентов, дополнительной военной техники — будет лишь усиливать военно-политическую напряженность. Это абсолютно не нужно. Мы не можем справиться с тлеющим украинским конфликтом, а если мы еще дополнительные головешки подбросим в этот костер украинского кризиса, то это будет абсолютно иррационально».

Макей сослался на Александра Лукашенко, отметив, как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, что «с белорусской территории не может исходить никакой угрозы миру».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск поддержал новое руководство Украины, сформированное в ходе государственного переворота при непосредственном участии США и Евросоюза. Александр Лукашенко неоднократно выказывал обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО у Белоруссии. Вместе с тем официальный Минск отработал механизмы торговой блокады Калининградской области.

Отметим также, что, несмотря на соглашения об урегулировании украинского кризиса в Минске и проработку механизмов по их реализации («Минск-1» и «Минск-2», встречи «нормандской четвёрки» и заседания Контактной группы), война в Донбассе продолжается. При этом НАТО обеспокоено возможностью усиления военной мощи России в Белоруссии — перспектива размещения базы ВКС РФ и ракет «Искандер» в Калининградской области.