Калининград, 12 ноября, 2015, 14:54 — ИА Регнум. До конца ноября Балтийский флот пополнится новейшим большим гидрографическим катером. Как сообщили сегодня, 12 ноября, корреспонденту в штабе флота в Калининграде, катер построен для нужд Балтийского флота на судостроительном заводе «Вымпел».

Большой гидрографический катер проекта 19920

В ближайшее время, после подписания акта приёма-сдачи и поступления приказа главнокомандующего ВМФ России о включении катера в судовой состав Балтийского флота, на катере будет поднят Андреевский флаг.

Большой гидрографический катер проекта 19 920 предназначен для выполнения гидрографических работ, обслуживания и ремонта береговых и плавучих средств навигационного оборудования. Катер может осуществлять лоцманскую проводку и лидирование подводных лодок в пунктах базирования, а также доставку личного состава, специального оборудования и грузов на необорудованное побережье.

На катере установлены самые современные автоматизированные гидрографические комплексы с многолучевыми эхолотами и высокоточными системами определения координат места. Эти системы позволяют выполнять высокоточную площадную съёмку рельефа морского дна с высочайшим разрешением.