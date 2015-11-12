Рига, 12 ноября, 2015, 14:51 — ИА Регнум. Если до конца 2015 года стремительный и неконтролируемый приток беженцев не уменьшится, может быть поставлен вопрос о дальнейшем существовании Шенгенской зоны, заявил в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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«Крупнейшее достижение, которым является свободное перемещение людей, может прекратить свое существование. Это не значит, что мы никуда не сможем поехать, просто будет, как было раньше — будет восстановлен пограничный контроль», — пояснил министр.

Он добавил, что около 40 тыс. из 160 тыс. беженцев, которые находятся в Евросоюзе, попросили убежища. Это означает, что они хотят попасть в Германию либо Швецию, так как после того, как человек получает статус беженца, он может свободно перемещаться по ЕС. Возникает вопрос, каковы возможности выдворения тех людей, которые не просят убежища.

Министр сказал, что перемещение беженцев по европейскому плану не происходит быстро, так как некоторые страны, например Греция, к этому не готовы. Для того чтобы перемещать людей в другую страну, они должны быть идентифицированы через отпечатки пальцев и введены в базы данных. Пока перемещено менее 200 человек.

Напомним, первых беженцев из Греции и Италии, в соответствии с планом размещения беженцев, в Латвии можно ожидать в январе. 3 ноября правительство после продолжительных дискуссий утвердило план по приему и интеграции беженцев. Всего Латвия должна будет принять 531 беженца. Большинство беженцев, которые попадают в Латвию, не хотят здесь оставаться и бегут из страны и отправляются в другие страны Шенгенской зоны, которые им представляются более привлекательными, чем Латвия. Статистика о том, сколько человек, оказывающихся в центре ищущих убежища «Муцениеки», затем покидают страну, в Латвии не ведется.