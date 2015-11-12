Абакан, 12 ноября, 2015, 14:38 — ИА Регнум. В Абакане 12 ноября прошло заседание политсовета Хакасского реготделения «Единой России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского отделения «ЕР», глава Хакасии, секретарь парторганизации Виктор Зимин сообщил о том, что решил освободить должность руководителя хакасских «единороссов». В качестве нового секретаря он рекомендовал Сергея Комарова.

khakas.er.ru Глава Хакасии Виктор Зимин

На заседании Зимин объяснил, почему решил сложить полномочия партийного лидера: «В работе секретаря есть масса такой работы, на которую меня по объективным причинам не хватает. До главы республики сложнее достучаться с мест, чем до руководителя партии. Не всегда есть возможность с высоты этой должности вникать в кадровые вопросы, которые очень важны. Оперативно участвовать в целом ряде мероприятий, что тоже необходимо делать. Новый секретарь будет тратить на партийную работу гораздо больше времени, чем руководитель региона. Значит, и комплексный эффект будет значительно выше». Уточняется, что членство в политсовете Зимин сохранит.

Глава Хакасии сообщил, что рекомендовал президиуму генсовета «Единой России» в качестве кандидата на пост секретаря Хакасского регионального отделения партии Сергея Комарова.

Добавим, официальное избрание нового секретаря хакасской парторганизации состоится в декабре этого года на региональной конференции.

Напомним, Сергей Комаров состоит в «ЕР» с марта 2003 года. Он является членом президиума, первым заместителем секретаря регионального политсовета, зампредседателя Верховного совета Хакасии.