Вильнюс, 12 ноября, 2015, 14:32 — ИА Регнум. Опровергая сообщения ИА REGNUM о том, что Литва фактически согласилась со строительством БелАЭС, МИД Литвы сегодня, 12 ноября, по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства Литвы Линаса Линкявичюса с его коллегой Владимиром Макеем в Минске, фактически подтвердил готовность Литвы на сделку с Белоруссией.

greenbelarus.info Строительство БелАЭС

В своем заявлении, в частности, МИД сообщил о проведении в Вильнюсе заседания экспертной группы двух стран по строительству БелАЭС. «Во время встречи Линкявичюс выразил беспокойство в связи с проектом Белорусской АЭС и акцентировал необходимость строго соблюдать международные требования ядерной безопасности и защиты окружающей среды. Министр обратил внимания на то, что при строительстве АЭС около столицы соседнего государства нужны максимальные прозрачность и открытость, гарантии того, что для жителей Литвы и окружающей среды не возникнет опасность. Линкявичюс призвал Белоруссию как можно быстрее осуществить выводы, принятые конференцией министров конвенции Эспо в 2014 году, — продолжить процесс оценки воздействия на окружающую среду согласно конвенции Эспо и представить ответы на возникающие у Литвы вопросы о развитии проекта Островецкой АЭС. Министры договорились, что вопросы выполнения конвенции Эспо далее будут рассмотрены на двусторонней встрече экспертов, которая состоится в декабре в Вильнюсе».

Отметим, проведение официальных слушаний или консультаций экспертов в соседних странах — обязательное условие Конвенции Эспо. На протяжении всего времени с момента, как было объявлено о планах строительства АЭС в Островце (Белоруссия), литовская сторона категорически отказывалась встречаться с экспертами-атомщиками на своей территории, мотивируя это якобы отсутствием ответов на вопросы по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) БелАЭС. Встреча экспертов двух стран в Вильнюсе в декабре — первая подобная встреча за всё время спора между Литвой и Белоруссией о безопасности станции, которая фактически означает, что Литва согласилась со строительством, несмотря на публичную «озабоченность» МИД Литвы и иных ведомств.

Напомним, в Литве разгорелся скандал вокруг информации ИА REGNUM о том, что Литва одобрила ОВОС Белорусской АЭС в Островце согласно нормам Конвенции Эспо. Литовская сторона, как на уровне МИД, так и правящих социал-демократов категорически отрицают, что Литва согласилась с ОВОС. После скандала глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 11 ноября отбыл с визитом в Минск, а глава Министерства защиты окружающей среды Кястутис Трячокас вечером этого же дня, обвиняя ИА REGNUM «в дезинформации» и «хорошо продуманном» выпаде, признал, что «мы готовы конструктивно решать этот вопрос, по этому подготовили и представили Белоруссии проект двустороннего договора по исполнению Конвенции Эспо».

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