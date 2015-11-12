Ереван, 12 ноября, 2015, 14:13 — ИА Регнум. Пожилая гражданка Армении, которая 8 ноября оказалась на территории Азербайджана, днем 12 ноября была передана Армении. Процесс передачи прошел на армяно-азербайджанской границе. В качестве нейтрального посредника, согласно своему мандату, выступил Международный комитет Красного Креста.

Лусик Абовян. aravot.am

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение, согласно которому 8 ноября на армяно-азербайджанской границе вооруженными силами страны была задержана нарушившая границу в направлении Газахского района гражданка Армении, по предварительной версии, Лусине Гукасовна Абовян (1942 г. р).

По сообщениям армянских СМИ, возвращенная из Азербайджана гражданка Армении Лусик Абовян будет обследована. В настоящий момент она чувствует себя хорошо, ее везут в городскую больницу Иджевана, где женщина пройдет обследование.

В последние годы был зафиксирован ряд случаев, когда граждане Армении после попадания в плен подвергались пыткам.

В 2010 году, через месяц после того, как 20-летний Манвел Сарибекян оказался в плену, азербайджанская сторона объявила, что он совершил самоубийство. В прошлом году, на следующий день после попадания в плен молодого жителя селя Чинари Карена Петросяна, азербайджанцы сообщили о его гибели. 77-летний Мамикон Ходжоян вернулся из плена со следами пыток.