Калуга, 12 ноября, 2015, 14:08 — ИА Регнум. 11 ноября распоряжением президента Российской Федерации утвержден состав консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации. В ее состав, в числе 19 глав субъектов страны, вошел губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Данная комиссия призвана оказывать содействие президенту страны в определении круга наиболее важных проблем социально-экономического развития России, её субъектов и вырабатывать предложения по путям их решения.

В состав консультативной комиссии вместе с калужским губернатором Анатолием Артамоновым вошли глава республики Крым Сергей Аксёнов, губернаторы Ростовской, Воронежской, Тульской, Ленинградской, Белгородской, Челябинской и Кемеровской областей, а также главы Чувашской, Чеченской и Карачаево-Черкесской республик, губернаторы Камчатского, Алтайского, Краснодарского и Приморского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и мэр Москвы Сергей Собянин.