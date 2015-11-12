Вологда, 12 ноября, 2015, 13:28 — ИА Регнум. Основой для нового гостинично-выставочного комплекса станет объект культурного наследия с официальным названием «Жилые кельи с чуланами (тюрьма)», располагающийся на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника. За последний год реставраторы отремонтировали кровли и подкровельные конструкции памятника, усилили фундаменты, завершили реставрацию кирпичной кладки стен и сводов, а также фасадов.

kirmuseum.ru Кирилло-Белозерский монастырь

В конце октября 2015 года этот комплекс работ, проводившихся за счет федерального бюджета, приняла специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники регионального Комитета по охране объектов культурного наследия и сотрудники музея-заповедника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее.

Планируется, что для номеров гостиницы будут использованы первый и второй ярусы стен XVII века в пределах знаменитого «Тюремного двора», который в 2008 году стал съемочной площадкой для сериала «Апостол». По сценарию фильма, как раз в помещениях монастырской тюрьмы располагалась школа абвера, в которой обучался герой актера Евгения Миронова.

«Гостиничные номера, как повышенной комфортности, так и бюджетный вариант, будут расположены в существующих помещениях первого этажа, а также в проектируемых помещениях с видом на центральную часть монастыря второго яруса. Подразумевается, что своды под кирпичным полом третьего яруса будут утеплены, а арочные проемы второго яруса остеклят. Третий ярус будет использоваться в качестве неотапливаемой экскурсионной зоны», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM завотделом реконструкции капремонта и реставрации Кирилло-Белозерского музея-заповедника Марина Смирнова.

Эти работы планируют завершить в конце 2016 — начале 2017 года. Сроки зависят от финансирования. При этом в музее не исключают, что обустраивать гостиницу будут по методу частно-государственного партнерства. Первых туристов гостиница в Тюремном дворе сможет принять уже 2017 году.