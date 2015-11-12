Тбилиси, 12 ноября, 2015, 13:22 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 12 ноября встретился с представителями аккредитованного в стране дипломатического корпуса. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча была организована по инициативе Программы развития ООН (UNDP).

Нико Пиросмани. За столом

Президент поблагодарил дипломатов за участие во встрече и отметил, что дискуссия с ними для него очень интересна.

«Мы вступаем в очень значительные процессы, так как близится год выборов. Это год, который должен определить следующие шаги по развитию грузинской демократии. Хочу еще раз сказать, что я всегда открыт и приветствую дискуссии и консультации с вами по вопросам нашего будущего партнерства», — заявил на встрече Маргвелашвили.

Участники дискуссии обсудили существующую в Грузии избирательную среду и отметили необходимость улучшения избирательного законодательства. Президент затронул и тему свободы СМИ и судебный процесс вокруг телекомпании «Рустави-2». Дипломаты, со своей стороны, подчеркнули позитивную роль президента и его усилия по разрядке создавшейся в стране в связи с этим вопросом напряженности.