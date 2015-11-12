Волгоград, 12 ноября, 2015, 13:20 — ИА Регнум. В Волгоградской области пациенты инфекционного отделения районной больницы вынуждены поправлять свое здоровье в антисанитарных условиях. В здании элементарно отсутствует искусственная вентиляция и устройства для обеззараживания воздуха. В крайне неудовлетворительном состоянии находятся и окна. Сгнившие, покореженные рамы, пораженные грибком, затрудняют проветривание помещений. Такую печальную картину наблюдали сотрудники прокуратуры, приехавшие с проверкой в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Урюпинская центральная районная больница им. Жогова». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства 12 ноября, это не единственные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные в отдельно стоящем двухэтажном здании инфекционного отделения Урюпинской ЦРБ.

volgoproc.ru Инфекционное отделение Урюпинской ЦРБ Волгоградской области

На потолках и стенах в боксах имеют множественные просадки и выбоины, здесь также завелась плесень. Требует срочной замены и изношенный линолеум, который из-за трещин сложно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

«Поскольку эти и иные нарушения создают угрозу жизни и здоровью пациентов лечебного учреждения, обслуживающего персонала, Урюпинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о проведении капитального ремонта», — добавили в надзорном ведомстве.

Решением Урюпинского городского суда исковое заявление удовлетворено. Разделив мнение прокуратуры, суд обязал выполнить капитальный ремонт инфекционного отделения Урюпинской ЦРБ в срок до 1 января 2017 года.

Добавим, что в прошлом месяце закончился капитальный ремонт здания средней школы № 94 в Тракторозаводском районе. Здание на момент прокурорской проверки находилось в недопустимом техническом состоянии, которое не соответствовало санитарным и строительным нормам. В ведомстве отметили, что затягивание процесса финансирования капремонта ставило под угрозу жизнь и здоровье учащихся, а так же работников школы. По иску прокуратуры суд обязал администрацию Волгограда выделить денежные средства в размере более 12,5 млн рублей, а образовательное учреждение — провести ремонт. В настоящее время нарушения санитарного и градостроительного законодательства в общеобразовательном учреждении устранены в полном объеме.

А весной прошлого года после вмешательства прокуратуры суд обязал Министерство здравоохранения Волгоградской области выделить денежные средства ГКУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница № 5» на проведение капитального ремонта зданий больницы. Требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства не соответствовали лечебно-диагностические отделения больницы, клинико-диагностическая лаборатория, дезинфекционные камеры и пищеблок. При этом, начиная с 2010 года, главврач больницы направил 12 письменных обращений учредителям учреждения о необходимости выделить деньги на ремонт зданий и сооружений, некоторые из которых не ремонтировались более 40 лет. Единственным результатом четырехлетней переписки стал ремонт кровли клинико-диагностического корпуса.