Токио, 12 ноября, 2015, 13:20 — ИА Регнум. Японское аэрокосмическое агентство ДЖАКСА (JAXA) планирует создать роботов для работы на Луне и Марсе. Роботы будут помогать строить космические базы, а также обслуживать их, сообщает Japan News.

robot.jofo.ru Робот

Отмечается, что первые базы на Луне планируется начать строить в 2030 году, на Марсе — десятью годами позже. На базах смогут разместиться 4−6 человек.

Стоит отметить, что ДЖАКСА планирует разработать беспилотные автомобили — также для работы на Луне и Марсе. Это будут машины для перевозки грузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония до конца этой осени планирует запустить первый коммерческий спутник Telstar 12 Vantage, сообщило Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

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