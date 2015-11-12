Чебоксары, 12 ноября, 2015, 13:00 — ИА Регнум. Чувашия входит в тройку антилидеров в Поволжье по таким ключевым социально-экономическим показателям, как темпы промышленного производства, среднедушевые доходы населения и среднемесячная заработная плата. Об этом свидетельствует данные Росстата о социально-экономическом положении регионов страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Чебоксары после праздника

По темпам промышленного производства Чувашия входит в число антилидеров. В январе-сентябре 2015 года по сравнению с январем-сентябрем 2014 года наибольшее падение среди регионов Поволжья произошло в Оренбургской области (92,1%) и Чувашии (индекс 93,1%). Это ниже, чем в целом по стране и в Поволжье. Лидерам роста являются Марий Эл (индекс 115,4%) и Пензенская область (106,5%). В целом в округе индекс составил 97,8% (в РФ — 96,8%).

Индекс развития сельского хозяйства по итогам девяти месяцев в Чувашии достиг 104% — это четвертое место в округе, лидером является Марий Эл (116,6%). Наибольшее падение зарегистрировано в Саратовской области (83,6%). В ПФО индекс составил 98,5% (в РФ — 102,1%).

Объёмы жилищного строительства в Чувашии в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли на 1,6%, что в разы ниже среднеокружного и федерального уровней (в ПФО рост составил 4,7%, в России — 7%). По данному показателю республика занимает 11 место в округе, замыкая регионы с положительной динамикой. Падение темпов строительства жилья отмечено в трёх субъектах Поволжья, наибольшее — в Нижегородской области (на 9,2%).

Девятое место Чувашия занимает по уровню инфляции. По данным Росстата, в сентябре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года цены в Чувашии выросли на 9% (в Поволжье — на 9,7%, в РФ — на 10,4%). Самая высокая инфляция отмечена в Ульяновской области (11,7%), минимальная — в Оренбургской области (8,6%).

В Чувашии более всего по сравнению с другими поволжскими регионами снизились среднедушевые доходы населения. В августе 2015 года по сравнению с августом снижение составило 7% — до 17 403 рублей. В абсолютных числах меньше, чем в Чувашии, среднедушевые доходы были только в Марий Эл (17 178 рублей) и Мордовии (17 357 рублей). Максимальные доходы — в Татарстане (33 202 рубля). В целом по округу на душу населения приходился доход в размере 26 022 рубля, в России — 30 891 рубль. Реальные среднедушевые доходы в январе-августе упали по всех регионах округа, за исключением Пермского края.

Среднемесячная зарплата в августе текущего года по сравнению с августом прошлого года выросла во всех регионах округа (Чувашия на 11 месте). При этом в Чувашии — самая маленькая средняя зарплата в округе: 20 495 рублей, максимальная — также в Татарстане (28 006 рублей). В Поволжье средняя зарплата составила 24 799 рублей, в России — 32 176 рублей.

Уровень безработицы (от численности экономически активного населения) в июле-сентябре 2015 года в Чувашии составил 4,1% (в Поволжье — 4,5%, в РФ — 5,5%). Выше, чем в Чувашии, официальный уровень безработицы был в девяти регионах округа. Наименьший показатель — в Самарской области (2,4%).