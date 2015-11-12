с. Акутиха, Алтайский край, 12 ноября, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Уроженец Быстроистокского района успел вырубить 90 куб/м древесины близ села Акутиха, прежде чем попался лесникам. Березу, осину и сосну с января 2015 г. по февраль 2015 г. без разрешительных документов уничтожали двое нанятых им помощников. Подробности сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

31tv.ru В Алтайском крае будут судить черного лесоруба

По словам прокурора Быстроистокского района Сергея Дыкина, незаконную рубку выявили сотрудники лесничества в феврале 2015 г. при осуществлении рейдовых мероприятий по охране лесного массива.

Действия «черных лесорубов» нанесли лесному фонду Российской Федерации ущерб в сумме более 3 500 000 руб.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере») направлено в суд. Также прокурором района подготовлено исковое заявление о возмещении ущерба.

Материалы уголовного дела направлены в Быстроистокский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.