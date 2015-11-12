Ереван, 12 ноября, 2015, 12:41 — ИА Регнум. После недавнего визита в Армению главы МИД России Сергея Лаврова в российской и армянской прессе, со ссылкой на неназванные источники, появились публикации относительно попыток Лаврова убедить руководство Армении возвратить Азербайджану часть территорий, составляющих зону безопасности вокруг Нагорно-Карабахской Республики. Так газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные российского источника близкого к переговорам, написала, что один из вариантов мирного плана, который сейчас обсуждается, выглядит так: армяне возвращают Азербайджану контроль над большей частью захваченных ими азербайджанских территорий вокруг Карабаха, но при этом сохраняют Лачинский коридор, обеспечивающий связь с Арменией, и, возможно, еще один. Баку же официально не признает отделения Карабаха, но, согласно плану, обязуется не решать вопрос военным путем. Гарантией этого могло бы послужить размещение в зоне конфликта международных миротворцев (ООН или ОДКБ), а также демилитаризация возвращенных Азербайджану районов.

Срегей Лавров на пресс-конференции в Ереване. Photolure

По сведениям газеты «Жоговурд», информация о цели визита Лаврова вызвала обеспокоенность в депутатской среде Армении, и парламентарии потребовали от правительства, чтобы глава МИД Армении выступил с разъяснениями в Национальном Собрании. По сведениям газеты, с этой целью в парламенте будет организовано закрытое обсуждение, в ходе которого Налбандян представит депутатам цели визита в Ереван Сергея Лаврова. «Кстати, многие из представителей правящей Республиканской партии Армении в частных беседах признают: для них также остается непонятным, что на деле происходит в рамках переговоров по карабахскому урегулированию», — отмечает газета.

Информация армянской газеты о закрытом обсуждении в парламенте не выглядит правдоподобной, особенно после того как с разъяснениями выступило посольство России в Армении.

В ходе переговоров с руководством Армении в рамках визита в Ереван на этой неделе министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова вопрос территориальных уступок в контексте карабахского урегулирования не обсуждался, заявили в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в ответ на вопрос news. am, обсуждался ли с властями Армении в ходе последнего визита в Ереван главы МИД России Сергея Лаврова вопрос территориальных уступок азербайджанской стороне или иные болезненные детали карабахского урегулирования, публикации о чем участились в некоторых армянских и российских печатных изданиях? Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, глава МИД России Сергей Лавров в ходе встреч в Ереване обсудил нынешний этап переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта в контексте усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ответ на просьбу прокомментировать достоверность сообщения российской газеты «Коммерсант» о том, что в ходе последнего визита в Армению главы МИД России Сергея Лаврова на его встречах с руководством страны обсуждался вопрос территориального компромисса по Карабаху, замминистра иностранных дел Армении Карен Назарян заявил: «Я не участвовал во встрече, но подобные вопросы обсуждались не раз, и говорилось, что выделять отдельные элементы, не обсуждая всеобъемлющее урегулирование конфликта, неприемлемо».

Что касается представителей возглавляемой президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении (РПА), то они не увидели в визите Сергея Лаврова ничего необычного. «Не надо удивляться визиту министра иностранных дел страны — нашего союзника, сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Его визит должен быть ожидаемым, а не сюрпризом», — заявил пресс секретарь РПА, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов.

Депутат-республиканец Карен Бекарян также не увидел в визите Лаврова ничего необычного. «Учитывая ту партнерскую среду, те стратегические и союзнические отношения, которые у нас есть с Россией, я считаю, что российские чиновники приезжают сюда редко», — заявил депутат. По его мнению, поле событий вокруг карабахского конфликта настолько плотное, а ожиданий так много, что глава МИД страны-сопредседателя МГ ОБСЕ не мог приехать и не обсудить этот вопрос. «Следовательно, повестка уловима, визит — был ожидаем», — подчеркнул Бекарян.

По его мнению последние усилия и заявления сопредседателей о том, что они пытаются организовать до конца текущего года встречу президентов Армении и Азербайджана также свидетельствуют о том, что визит Сергея Лаврова в Армению был вполне ожидаем.