Якутск, 12 ноября, 2015, 12:33 — ИА Регнум. В якутском селе Чкалово, которое находится в заполярной зоне, из-за аварии на котельной вынуждены были приостановить теплоснабжение жилых домов и соцучреждений. Сейчас котельная работает в штатном режиме, однако отапливает не все здания населенного пункта. Проверку по факту аварии проводит прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Причинами аварийной остановки котельной явились неисправность котлового оборудования и падение давления в сети в связи с прорывом на теплотрассе.

Romain Cloff Иглу

По состоянию на 12 ноября отопление подается в 6 жилых домов из 16, школу, 2 административных здания. Из п. Чокурдах в с. Чкалово направлена ремонтная бригада с материалами (трубы, задвижки, утеплители и тому подобное).

Вчера, 11 ноября, из-за остановки котельной периодически оставались без тепла все сельские здания — 16 жилых домов и 2 социально-значимых объекта (школа и фельдшерско-акушерский пункт). В заполярном селе проживает 141 человек.

Котельную на время починили, но потом снова произошел прорыв. Аллаиховский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» принял решение отключить участок сети в связи с невозможностью устранения прорыва по причине отсутствия необходимых материалов.

Сейчас часть жилых домов отапливается дровами, в некоторых зданиях есть печное отопление. Запаса дров хватит на 7 суток. Отметим, по прогнозу Gismeteo, в ближайшие сутки температура воздуха в Чкалове составит от минус 15 до минус 19 градусов.