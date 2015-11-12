Москва, 12 ноября, 2015, 12:19 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов предлагают ввести запрет на полеты граждан РФ в Турцию и Тунис. Соответствующее письмо народные избранники направили президенту РФ Владимиру Путину.

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Предложение представителей КПРФ, последовавшее за приостановкой авиасообщения между РФ и Египтом, обусловлено наличием в Турции и Тунисе боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), против которой Воздушно-космические силы РФ (ВКС РФ) ведут борьбу Сирии, передает газета «Известия».

Коммунисты напомнили, что решение по Египту было обусловлено тем, что одной из основных версий крушения воздушного судна Airbus A321 является теракт.

«Просим вас рассмотреть вопрос о включении в перечень территорий, на которые указом президента Российской Федерации от 08.11.2015 № 553 российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации, Турецкой и Тунисской республик», — говорится в документе.

Депутаты Госдумы РФ отмечают, что за неполный год в Турции произошло 7 терактов, в Тунисе в городе Сус недавно было совершено нападение на 2 прибрежных отеля.

«Если посмотрите статистику, то сейчас наибольшая угроза, в том числе от ИГИЛ, есть и на этих направлениях, потому государство должно взвесить все риски, и проверить насколько там обеспечивается безопасность наших граждан», — говорится в сообщении.