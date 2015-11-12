Москва, 12 ноября, 2015, 12:59 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» свыше 400 шале развернутся на улицах Москвы, заявил на пресс-конференции 12 ноября руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Немерюк

«Что касается шале, то 428 шале традиционно в этом году будут. Почти в половине будут торговать. Это производители из разных регионов», — сообщил Немерюк.

Глава департамента добавил, что на новогоднем фестивале будут работать 38 площадок, из них 27 в центральной части города и 11 в других округах. «Причем у нас приезжают производители и из регионов России, например, производители рыбных деликатесов с Дальнего Востока, и предприниматели из Франции, Дании, Чехии и Германии», — добавил он.

Кроме того, Немерюк сообщил, что на Манежной площади москвичи и гости столицы смогут услышать новогоднее поздравление от исторических персонажей и известных артистов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 18 декабря по 30 января в Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Как заявляла заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, в гороже также пройдет международный фестиваль «Рождественский свет».

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