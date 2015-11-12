Киев, 12 ноября, 2015, 12:04 — ИА Регнум. Правительство Украины направило в Верховную раду Украины проект закона, который отменяет необходимость дальнейшего ведения трудовых книжек.

agrimpasa.com Украинская трудовая книжка

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Трудовые книжки как документы, подтверждающие предыдущую трудовую деятельность, останутся у людей. Они смогут и далее использовать их для подтверждения трудового стажа», — сказал Абромавичус.

С момента вступления в силу — 1 июля 2016 года — информация не будет дублироваться одновременно и на бумаге, и в электронной форме. Информация будет собираться только в базе данных Пенсионного фонда.

«Фактически мы переводим трудовые книжки в электронный вид. Там информация не потеряется и не пропадет. Любой человек может заказать выписку из базы данных для своих целей, обратится в Пенсионный фонд и получит ее бесплатно», — заявил министр экономического развития и торговли Украины.