Великие Луки, Псковская область, 12 ноября, 2015, 11:50 — ИА Регнум. «Мы не можем мириться с тем, что сейчас в регионе каждый врач работает за двоих. Необходимы действенные меры, чтобы переломить ситуацию», — заявила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова на заседании коллегии областного комитета по здравоохранению и фармации, которое прошло в Великолукском медицинском колледже. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, выездная коллегия была посвящена проблеме кадрового обеспечения областной системы здравоохранения.

zwp-online.info Врачебная ошибка

В обсуждении темы участвовали заместители глав районных администраций, курирующие социальную сферу, директора Псковского и Великолукского медицинских колледжей, декан медицинского факультета ПсковГУ, руководители городских и районных больниц, в том числе депутаты регионального парламента: главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев, главврач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский и заместитель главного врача Псковской областной больницы Игорь Дитрих.

«За последние годы в Псковской области приняты значительные меры социальной поддержки медиков, направленные на сохранение кадрового потенциала и привлечение специалистов из других регионов. Но надо признать, что мы далеки от идеальных результатов», — отметила Вера Емельянова.

На сегодняшний день в области — более 900 открытых вакансий для врачей и средних медицинских работников. «Из области, как пылесосом, высасываются молодые кадры в соседние более богатые регионы. Уходят на пенсию те врачи, которые прибыли в область по государственному распределению в 80-х годах прошлого века», — отметил председатель комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов.

Первый вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Виктор Антонов назвал проблему недостатка медицинских кадров «хронической болезнью псковского здравоохранения». По мнению депутата, посвятившего практической медицине около 40 лет, ситуация очень сложная, но не катастрофическая: «Кадровые проблемы накапливались годами. Такое же положение было и в советское время — тогда мы имели 32 врача на 10 тыс. населения. Сегодня показатель, угрожающий для нашей медицины, — 28 врачей».

По его мнению, чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки, необходим комплексный подход.

«Это и рост заработной платы, и предоставление служебного жилья, и льготное ипотечное кредитование, и, что не менее важно, — молодому врачу необходимо предоставить возможность профессионального и служебного роста», — считает Виктор Антонов. По его мнению, дефицит медицинских кадров — проблема государственная и должна решаться, прежде всего, на федеральном уровне. «Посмотрите, какая медицинская техника закуплена в области, какие ремонты сделаны в лечебных учреждениях, но без кадров всё это ничто», — сказал депутат.

Как было отмечено в ходе обсуждения, регион неоднократно ходатайствовал перед федерацией о возвращении системы государственного распределения в сфере здравоохранения, однако эти просьбы не были услышаны. Участники дискуссии пришли к мнению, что в сложившихся условиях основным механизмом привлечения медицинских кадров в лечебные учреждения всех уровней должно стать целевое и контрактное обучение студентов с обязательством возвращения их в регион. В 2015 году в медицинские вузы было зачислено 67 «целевиков».

По итогам коллегии выработаны конкретные предложения по сокращению кадрового дефицита в Псковской области. Среди первоочередных мер — выстраивание региональной системы целевого заказа на обучение медицинских специалистов, делегирование части функций врачей среднему медицинскому персоналу, разработка муниципальных программ по подготовке медицинских кадров, организация мест в общежитии для студентов Псковского медицинского колледжа, создание бюджетных мест обучения на медицинском факультете ПсковГУ, а также эффективное использование имеющегося кадрового потенциала.