Москва, 12 ноября, 2015, 11:47 — ИА Регнум. Новогодние праздники в Москве в 1,7 раза дешевле, чем в Берлине и в 2,5 раза дешевле, чем в Лондоне, заявил на пресс-конференции 12 ноября руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Владимир Черников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Черников

«Москва возглавила десятку самых популярных городов России по новогодним праздникам, в частности, по стоимости размещения», — сказал Черников.

По его словам, с 1−7 января проживание в трехзвездочном отеле города обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Глава департамента добавил, что свое участие в фестивале «Путешествие в Рождество» подтвердили свыше 100 столичных гостиниц. Кроме того, он отметил, что столица готова к увеличению потока гостей на новогодние праздники.

Напомним, в Москве с 18 декабря по 10 января пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество», в рамках которого москвичам представят разнообразные световые инсталляции и интерактивную световую программа.

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