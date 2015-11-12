Таллин, 12 ноября, 2015, 11:14 — ИА Регнум. 10 ноября Таллинский административный суд принял к рассмотрению две жалобы, оспаривающие решение правительства Эстонии об отказе двум русским гимназиям Таллина в преподавании на русском языке. Об этом ИА REGNUM сегодня, 12 ноября, сообщили в НКО «Русская школа Эстонии», поддержавшем данные жалобы.

Жуков Дмитрий Егорович. Провалился. 1885

Мать двух русских школьников Марина Сааремяги решила объяснить, почему она решила подать жалобу. ИА REGNUM публикует ее обращение полностью:

«Сразу оговорюсь, что в политике я ничего не смыслю, кроме прохождения курса по теме в вузе, и понимать не хочу, поэтому буду говорить как обычный обыватель и мать троих детей. Чем вызвано мое острое желание докопаться, как и почему Эстония убила понятие «русская школа»?

Если бы я хотела сохранить здоровую пропорцию «знания — государственный язык» для своих детей, я бы с малолетства их отправила в эстонскую школу (а до этого — в эстонский детский сад), но я хотела получить идеальную пропорцию, когда сохраняется родной менталитет и генетический темперамент, и не хотела идти по стопам других родителей, которые дальновидно и массово освоили практику помещения своих чад в эстонские заведения с мыслью «им потом будет легче».

Субъективное мое мнение на сей счет таково, что из таких детей вырастают уже не русские, но еще и не эстонцы. Мы родились в стране, которой уже не существует, и делать из наших детей еще и «национальность», которой нет, просто не считаю разумным.

Я слышу только один аргумент «за»: якобы, мы становимся неконкурентоспособными при поступлении в вуз из-за отсутствия знания госязыка. Во-первых, эстонский язык никто не отменял и никто не умаляет его важность в государстве. Но легче нанять одного преподавателя по эстонскому, чем репетиторов по всем остальным предметам. Во-вторых, на своем примере могу свидетельствовать: я поступила на экономический факультет Тартуского государственного университета с безумным конкурсом совсем не благодаря знанию эстонского (по его знанию у меня был весьма средний балл), а благодаря уровню подготовки, который дала мне моя школа (Таллинская Тынисмяэская Реальная Школа — ТТРШ). И учиться дальше мне позволил не язык (он был усвоен в ходе учебы), а база знаний, полученных в ТТРШ.

И у меня есть масса знакомых, которые, окончив русскую школу, не только в совершенстве владеют эстонским языком, но и являются лучшими специалистами в своей области профессиональных знаний. Но этот шанс давался нам лишь в прошлом, а теперь…

60% предметов в русской гимназии Эстонии должны преподаваться на государственном языке. 40% — на русском. Международные организации настойчиво рекомендуют нашей гордой стране одуматься и отказаться от этого плана. Но, увы, им не внемлют. Ссылки на Основной закон (Конституцию Эстонской Республики) тоже не возымели эффекта. А ведь там говорится, что каждый имеет право на образование! Непонятно, как мои дети воспользуются этим правом, если им начнут преподавать предметы на эстонском языке?

Мне могут возразить: «Но ведь эстонский язык учить надо!» Да, надо, но ведь у нас нет закона, обязывающего его знать. Лишь выпускной экзамен, отражающий твое владение им. Оно может быть весьма скудным, к слову. В тюрьму за это пока не сажают.

Кстати, снова из личной практики: я сдавала экзамен по эстонскому языку на высшую категорию (она нужна будущим чиновникам, юристам и врачам). Работая в эстонском коллективе, я принесла коллегам письменную часть такого экзамена. Все коллеги долго смеялись, сказав мне, если бы сами эстонцы его сдавали для подтверждения гражданства, то вряд ли страна как гражданское общество титульного населения уцелела.

Что происходит сейчас? Мои дети (3-й и 5-й классы) учат, например, природоведение и человековедение на эстонском языке. Думаете, они комплексно изучают человека, жизнь и окружающую природу? Нет! Они учат эстонские термины. Изучают ли они предмет? Чрезвычайно поверхностно, мягко говоря. Знают ли они лучше эстонский язык? Немного. Совсем. Есть ли у них время на углубленное изучение предметов или отвлеченных увлечений в других науках? Нет!

Я абсолютно аполитична, в партии не состою и не собираюсь. Но здесь все же возникает немного политики… Хочет ли эстонское правительство своими насильственными методами изучения государственного языка, лишив выбора, сделать нас конкурентоспособными и помочь нам интегрироваться в свой социальный мир? Ответ, увы, нет. Какова же тогда цель таких образовательных решений? Пусть каждый попробует ответить для себя…

Почему же я на это решилась? Все сидят по кухням и обсуждают правительство страны, кивая головами и грозя ему пальчиком. А у меня появилась уникальная возможность, не залезая в грязное болото политики, встать и высказать свою честную гражданскую позицию. Эта возможность была и у каждого из вас».

Напомним, с 2007 года в Эстонии реализована школьная реформа, в ходе которой русские гимназии осуществили перевод учебных предметов на эстонский язык обучения в пропорции 60% на 40% в пользу госязыка. Параллельно идет активный процесс закрытия, сокращения или слияния русских школ и гимназий Эстонии, а также тотальной проверки знаний эстонского языка у учителей и руководства русских школ Эстонии инспекторами Языковой инспекции. В Эстонии в 2009 году насчитывалось 63 русских гимназии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, цель Министерства образования Эстонии — добиться, чтобы выпускники русских гимназий Эстонии знали эстонский язык не ниже уровня С1 (высший уровень знания госязыка для не носителей этого языка). В то же время в министерстве признают, что пока эта цель недостижима, несмотря на тысячу часов занятий на госязыке в течение учебного года в таких гимназиях. Кроме того, не менее важной является и прежняя цель русского образования Эстонии — освоения самих учебных предметов школьниками. Директор Пярнуской русской гимназии (западная Эстония) Рихо Алликсоо заявил в январе 2015 года, что сфера русского образования в Эстонии находится в положении сироты, многие толковые предложения оппозиции по улучшению ситуации властями игнорируются, а правительство утратило чувство реальности.

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