Москва, 12 ноября, 2015, 11:12 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве впервые проведут международный фестиваль «Рождественский свет», заявила на пресс-конференции 11 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. По ее словам, участие в фестивале подтвердили представители Италии, Испании и Франции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наталья Сергунина

«Мы поняли, что очень важно, как город украшается к Новому году. Это инсталляции, арт-объекты, гирлянды», — сообщила Сергунина.

В свою очередь, одна из организаторов фестиваля «Рождественский свет» Марина Черняк отметила, общественные пространства столицы будут оформлены с помощью масштабных световых элементов с 18 декабря по 10 января. «Например, над Тверской улицей появится уникальное звездное небо», — пояснила Черняк.

Сергунина добавила, что в этом году на подготовку новогодних и рождественских фестивалей городские власти намерены потратить меньше бюджетных средств, чем в прошлом году. «Из бюджета тратятся только денежные средства, которые необходимы на обеспечение энергетикой, уборкой мусора и другое. Все расходы, которые идут по департаменту торговли, ниже уровня прошлого года. Все остальные мероприятия, которые будут проходить на площадках, будут проходить за внебюджетные средства. Под внебюджетными средствами мы понимаем частные средства», — сказала Сергунина.

Напомним, с 12 декабря 2014 года по 11 января 2015-го в столице проходил II фестиваль рождественских ярмарок «Путешествие в Рождество: в гостях у сказки», в рамках которого на площадях и пешеходных улицах города работали рождественские ярмарки.