Чебоксары, 12 ноября, 2015, 10:40 — ИА Регнум. В Чувашии установлен максимальный размер родительской платы за посещение детей дошкольных образовательных учреждений. Связано это с ростом платы за питание, доля которого превышает более 90% размера родительской платы. Соответствующее решение принято на заседании чувашского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Установленный максимальный размер родительской платы

Глава Минобразования Чувашии Владимир Иванов сообщил, что в настоящее время размер родительской платы в группах полного дня пребывания (12 часов) составляет от 70 до 100 рублей за один день посещения, в группах сокращенного дня пребывания (10 часов) — от 55 до 90 рублей.

В трёх муниципалитетах (Козловский, Красночетайский, Чебоксарский районы) стоимость питания в дошкольных образовательных учреждениях составляет менее 70 рублей при 12-часовом режиме, ещё в трёх (Канашский, Красночетайский, Шумерлинский районы) — менее 50 рублей при 10-часовом пребывании ребёнка. «Что не всегда позволяет обеспечить детям полноценный рацион», — говорит министр образования.

В связи с этим ведомство предложило установить стоимость рекомендуемого суточного набора продуктов на уровне 106,16 рублей, хозяйственно-бытового обслуживания — в размере 8,49 рублей. При таком раскладе максимальный размер родительской платы составит 115 рублей за 12 часов пребывания ребёнка в детсаду и 120 рублей за 24 часа. При 8−10-часовом режиме плата установлена на уровне 93 рублей, в случае пребывания ребёнка в дошкольном учреждении от 3 до 5 часов — 54 рубля.

Напомним, в марте 2014 года в среднем родительская плата по республике увеличилась на 32% — с 53,34 рублей до 70,54 (за сутки).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2013 года изменились подходы к расчету родительской платы. Раньше она включала все траты дошкольного учреждения (зарплата воспитателей, питание детей, коммунальные услуги, учебные и образовательные расходы и др.), теперь родители платят только за присмотр и уход за ребенком, то есть оплачивают комплекс мер по организации питания, сна, хозяйственно-бытового обслуживания ребят, обеспечения соблюдения личной гигиены и режима дня. При этом более 90% размера родительской платы составят расходы на питание. Размер родительской платы может индексироваться муниципальными образованиями в зависимости от стоимости продуктов питания, поэтому традиционно максимальные размеры устанавливают в городах.