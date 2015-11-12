Чита, 12 ноября, 2015, 10:34 — ИА Регнум. Жители Забайкалья обсуждают в соцсетях необычное явление, которое заметили накануне жители Читы. Речь идет о необычной ярко-зеленой вспышке, озарившей небо около полуночи 11 ноября.

Скриншот с видео «Метеорит в Чите 12.11.2015»

«Вспышка ярко-зеленого цвета появилась на несколько мгновений и резко исчезла. Это было похоже на падение какого-то объекта», — написал один из очевидцев. Казалось, будто с неба стремительно падает неизвестный объект, оставляя за собой яркий световой хвост.

По данным портала zabmedia.ru, погода в момент вспышки была в норме, а военные заявили, что никаких учений в регионе не проводят.

Сейчас необычное явление анализируют ученые, однако выводы их пока неизвестны. Скорее всего, предполагают они, жители города увидели просто яркий метеорит.