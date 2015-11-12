Москва, 12 ноября, 2015, 10:00 — ИА Регнум. Великобритания и США с ревностью наблюдают за усилением политических контактов между Россией и Египтом. Не случайно премьер-министр Дэвид Кэмерон и президент Барак Обама спекулируют на катастрофе с российским лайнером, которую миллионы наших граждан восприняли как личную утрату. Телекомпания CNN утверждает, что американцы и англичане получили информацию о взрыве на борту самолета от израильской разведки. Тель-Авив отказался от комментариев по этому поводу.

domikru.net Каштаны

Интересный расклад, не так ли? Лондон и Вашингтон не сбавляют темпы, пытаясь всеми силами развести Москву и Каир, сближение которых оказывает решающее влияние на оперативно-тактическую ситуацию в Сирии и других странах Ближнего Востока. Ведь союз русских и египтян возвращает регион к злосчастному для англичан 1956 году, когда Гамаль Насер национализировал Суэцкий канал, ударив по коммерческим интересам Лондона, Парижа и Тель-Авива.

Теперь ставка делается на устойчивость саудовского режима, этого «непотопляемого авианосца» Америки и тактического союзника Израиля, с помощью которого еврейское государство планирует сдерживать Иран. Однако дело не ограничивается саудовцами и даже турками, которые после внеочередных парламентских выборов (1 ноября) получили надежду на выход из электорального кризиса.

Изменения на сирийском театре боевых действий меняют геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и в Закавказье. Великие державы ожидают усиления Ирана в этих регионах, что уже прослеживается на международной переговорной площадке по Сирии, организованной в Вене.

Израиль готовит в Азербайджане дополнительный плацдарм для войны с Ираном, которую ЦАХАЛ (по словам экс-министра обороны Эхуда Барака) откладывал с 2010 года уже три раза.

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Все статьи автора: Саркис Цатурян