Москва, 12 ноября, 2015, 08:58 — ИА Регнум. Временно запретить авиасообщение с Турцией и Тунисом предложили депутаты от КПРФ, отправив президенту РФ Владимиру Путину соответствующее письмо. Авторы послания — депутаты Государственной думы РФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов, пишут «Известия».

oboi.ws Две турбины

«Просим вас рассмотреть вопрос о включении в перечень территорий, на которые Указом президента Российской Федерации от 08.11.2015 № 553 российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации, Турецкой и Тунисской республик», — сообщается в документе.

Как следует из письма, депутаты обеспокоены возможностью теракта при перелётах из Турции и Туниса. Одной из версий гибели людей при крушении самолёта, А 321 явилась версия взрыва бомбы на борту, заложенной террористами «Исламского государства». Турция и Тунис также представляют в этом отношении угрозу, потому что ИГ проводит террористическую деятельность в том числе и на территории этих стран — так считают депутаты от КПРФ.

«В этой связи дальнейший анализ наиболее опасных авиамаршрутов указывает на необходимость запрета авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Турецкой и Тунисской республик», — написано в обращении.

Одним из аргументов, приведённых авторами письма, является информация о недавних терактах в Турции. «За неполный год в Турции произошло семь терактов. В Тунисе же в июне в городе Сус было совершено нападение на два прибрежных отеля», — говорится в сообщении.

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